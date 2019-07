TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 16 juli IDR

16 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Picnic at Hanging Rock’, 22u05 op Canvas

Ja, dit is een Australisch verhaal uit 1967. Maar dat wil niet zeggen dat dit een suffige, gedateerde tv-adaptatie is. Integendeel. Deze reeks werd niet alleen prachtig in beeld gebracht, ook de soundtrack en de acteerprestatie van ‘Game of thrones’-actrice Nathalie Dormer zijn uitermate geslaagd. Het verhaal? Op het einde van de 19de eeuw richt de Britse weduwe Hester Appleyard (Nathalie Dormer) een meisjesschool op in Australië. Irma, Marion en Miranda zijn drie leerlingen van het instituut, die op een dag met Hester mogen gaan picknicken op Hanging Rock. En dan gebeurt er iets dat de dames nooit hadden gedacht... #spannend!

‘Telefacts zomer’, 22u35 op VTM

Een nieuwe week, een nieuwe ophefmakende buitenlandse reportage die wordt ingeleid door Julie Colpaert. Dit keer treden we binnen in de wereld van de (verpauperde) adel aan de Cote d’Azur. Zij proberen - door te netwerken en de schijn hoog te houden - toch hun levensstijl intact te houden. Hoe dat allemaal in z’n werk gaat, ontdek je vanaf 22u35 op VTM!

‘Dark mon£y’, 22u op BBC 1

Hoe ver kan en mag je gaan voor geld? Dat is de premisse van ‘Dark Mon£y’, een nagelnieuwe BBC-reeks, die vanavond haar ontknoping kent. Alles draait om Manny en Sam Mensah, een koppel dat het uiterst moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom aanvaarden ze een aanzienlijk bedrag van een bekende Hollywoodproducer om het misbruik van hun zoon Isaac te verzwijgen. Dat dit uiteraard géén goed idee is, had u zelf al wel kunnen bedenken...