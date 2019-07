TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 1 juli IDR

01 juli 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De stoel’, 20u05 op Eén

Vogel zo snel mogelijk de locatie van de strandstoel uit, en ga er vervolgens als eerste inzitten met een bepaald voorwerp. Een doodsimpel concept, dat vanavond al voor het derde seizoen van start gaat.

‘Switch’, 20u40 op Eén

Een quiz zonder punten klinkt bizar, maar niet als het gaat om ‘Switch’. Vanavond begint het nieuwe seizoen van dit spel, waarbij Adriaan Van den Hoof het hele gebeuren opnieuw in goede banen leidt. En zoals we dat van Adriaan gewoon zijn, hoort daar ook op tijd en stond een moptjen bij.

‘Belpop Classics: dEUS’, 21u20 op Canvas

Jep, wij zijn fan van dEUS. En dus hebben we er niets op tegen dat Canvas vanavond nog eens de aflevering over de ontstaansgeschiedenis van de Antwerpse band van onder het stof haalt. Of in het geval van Tom Barman: de sigarettenpeuken...

‘Love Island’, 21u30 op Vier

Wij zijn triest, want vandaag begint de laatste week van ‘Love Island’. Voor we weten wie er met de geldprijs van 25.000 euro - en een nieuw lief - naar huis mag, moeten de kandidaten nog enkele hordes overwinnen. Geloof ons: de laatste loodjes wegen echt het zwaarst!