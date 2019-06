TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 5 juni IDR

05 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Grillmasters’, 20u30 op Vier

Iets grillen op de barbecue: het zou bijna een nationale sport mogen genoemd worden. En dus is het ook logisch dat er wedstrijden zijn om uit te zoeken wie nu het best zijn vlezeke kan laten bruinen. Zoals ‘Grillmasters’ bijvoorbeeld, waarvan het tweede seizoen volop in zwang is. Wereldkampioen barbecue - jep, that’s actually a thing - Peter De Clercq en groentechef Seppe Nobels gaan opnieuw op zoek naar het beste grillduo van Vlaanderen. Vanavond krijgen peter en Seppe trouwens hulp van tapas-lover Stefaan Degand. Hij moet helpen oordelen welke duo’s de Spaanse keuken het best onder de knie hebben.

‘De slag om Libanon’, 20u25 op NPO 2

Ja, er zijn meer vredelievende plaatsen dan het Midden-Oosten. En dat weet ook documentairemaker Danny Ghosen. Hij vluchtte als vijftienjarige weg uit Libanon, maar bleef altijd een band met z’n thuisland behouden. Danny vraagt zich dan ook af hoe z’n leven was verlopen als hij in Libanon was gebleven. In de eerste aflevering van dit tweeluik zoekt Danny uit of het de Libanezen lukt om de vrede te bewaren en hoe de plaatselijke bevolking de hele situatie ervaart.

‘Verliefd op Ibiza’, 20u25 op NPO 3

Sinds ‘Dancing with the Stars’ afgelopen is, hebben wij een groot probleem met het gebrek aan Jan Kooijman op onze televisie. Gelukkig hebben ze bij NPO 3 wel oren naar onze verzuchtingen, want daar zenden ze vanavond ‘Verliefd op Ibiza’ uit, een romantische komedie uit 2013 waarin Jan een van de hoofdrollen heeft. En nu kruipen we terug in onze kooi, man.