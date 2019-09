TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 16 september IDR

16 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Forensics: the real CSI’, 23u15 op Canvas

Voor iedereen die zich afvraagt of de forensische wetenschap nu wel echt belangrijk is om een misdaad op te lossen. Spoiler: ja dus.

‘Boer zkt vrouw: de wereld rond’, 20u35 op VTM

We hebben er even op moeten wachten, maar onze favoriete agrarische datingshow is terug! Dina Tersago en An Lemmens vonden niet alleen boeren in alle uithoeken van de wereld, maar met Marianne hebben ze ook een boerin kunnen strikken. #girlpower

‘De rechtbank’, 20u35 op Vier

Ben je na ‘Huizenjagers’ te lui om te zappen? Geen probleem, want je kan gewoon blijven kijken! Vier pakt daarna immers uit met nieuwe afleveringen van onze favoriete docureeks ‘De rechtbank’. Lionel Kaëns van de rechtbank in Charleroi (de rechter op de bovenstaande foto, jawel) is ook deze week van de partij. Zolang hij ons niet gaat aanhouden omdat we over hem schrijven, vinden we dat opperbest!

‘Matroesjka’s 2', 2110 op Q2

Een tijdje terug maakte Q2 de uitstekende beslissing om het eerste seizoen van ‘Matroesjka’s’ opnieuw uit te zenden. Al vonden we het toen haast meteen ook jalmer dat er geen plannen leken te bestaan om ook de tweede reeks opnieuw op de buis te brengen. Ons gemopper heeft klaarblijkelijk indruk gemaakt, want vanavond programmeert de zender de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen. Daarin komen Ray (Peter Van den Begin) en Eddy (Luk Wyns) na drie jaar uit de gevangenis. Al krijgt het duo meteen een koude douche wanneer ze ontdekken dat hun vroegere concullega Jan (Axel Daeseleire) er met al hun geld vandoor is...

‘Miss Congeniality’, 20u35 op vijf

Toegegeven: in een ver verleden droomden wij ook van wereldvrede, maar ondertussen zijn we realistischer/cynischer geworden. Een beetje zoals FBI-agente Gracie Hart (Sandra Bullock) in ‘Miss Congeniality’ dus. Zij moet een bomaanslag verijdelen op de Miss USA-verkiezing, waardoor ze ook undercover moet gaan als misskandidate. En dat is voor Gracie allesbehalve een eenvoudige opdracht, want zij huivert van alles wat ook maar een beetje naar naïviteit ruikt...