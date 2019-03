TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 15 maart IDR

15 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Turn up Charlie’, vanaf vandaag op Netflix

Je gelooft het misschien niet, maar de Britse acteur Idris Elba is ook een dj in z’n vrije tijd. Zo stond de man - die al plaatjes draait van voor hij doorbrak als acteur - vorig jaar nog op Tomorrowland, waar hij een set van anderhalf uur bracht voor een bende uitzinnige feestvierders. Om maar te zeggen: Elba is de geknipte man om de hoofdrol te vertolken in deze gloednieuwe Netflixreeks. Die gaat namelijk over Charlie, een weinig succesvolle dj die droomt van z’n grote doorbraak. Wanneer zijn beroemde beste vriendin hem vraagt om voor haar probleemkind te zorgen, hoopt Charlie zo eindelijk z’n grote doorbraak te forceren. Of dat ook lukt, kan je vanaf vandaag ontdekken!

‘Endeavour’, 20u35 op Een

Juicht ende jubelt, want vanavond komt het zesde seizoen van van ‘Endeavour’ - de prequel op ‘Inspector Morse’ - op de buis. Daarin volgen we de avonturen van inspecteur Endeavour Morse (Shaun Evans) en Fred Thursday (Roger Allam). Door de moord op een schoolmeisje moeten Endeavour en Fred opnieuw samenwerken. Of ze de moordenaar ook kunnen klissen, zal de komende zes weken moeten blijken!

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Voor de zesde week op rij zijn coaches Natalia, Bart Peeters, Koen Wauters en Alex Callier op zoek naar die ene, unieke zangstem die zich uiteindelijk tot de winnaar of winnares van deze editie zal kronen. Of die er vanavond bijzit, kan u zelf beoordelen - en becommentariëren - vanaf 20u40 op VTM.

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf

Nu het tweede kampvuur met rasse schreden nadert, stijgt de spanning in beide resorts. De ramptoerist in ons is alvast benieuwd of Heikki kan lachen met de moves waardoor verleider Danicio bij ‘Ons Milou’ in bed belandde...