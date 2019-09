TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 23 september ID

23 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Boer zkt vrouw: de wereld rond’, 20u35 op VTM

We hebben er even op moeten wachten, maar onze favoriete agrarische datingshow is vollenbak terug! Dina Tersago en An Lemmens vonden niet alleen boeren in alle uithoeken van de wereld, maar met Marianne hebben ze ook een boerin kunnen strikken. Vorige week mocht Gerard al z’n keuze maken, maar zover zijn Marianne, Etienne, Stephan en Victor nog niet...

‘De luchtpolitie’, 21u55 op VTM

Een realityreeks over de enige afdeling luchtsteun van de Belgische politie. Voilà, nu bent u helemaal mee met het opzet van deze nieuwe VTM-reeks.

‘De rechtbank’, 20u35 op Vier

Ben je na ‘Huizenjagers’ - waarin charmezanger Steve Tielens vandaag de hoofdrol opeiste - te lui om te zappen? Geen probleem, want je kan gewoon blijven kijken naar Vier! De zender pakt daarna immers uit met nieuwe afleveringen van onze favoriete docureeks ‘De rechtbank’. Karel Van Cauwenberghe van de rechtbank in Antwerpen (de onderzoeksrechter op de bovenstaande foto, jawel) is ook deze week van de partij. Zolang hij ons niet gaat aanhouden omdat we over hem schrijven, vinden we dat opperbest!

‘Far from the madding crowd’, 20u40 op Vitaya

Matthias Schoenaerts! Matthias Schoenaerts! Matthias Schoenaerts! Voilà, drie goede redenen om af te stemmen op Vitaya om 20u40.