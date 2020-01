TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 27 januari IDR

27 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Beat VTM’, 20u35 op VTM



Na de kick-offaflevering van vorig jaar, barst vanavond de strijd tussen Bekend en Onbekend Vlaanderen nu echt los. Vanavond komt Guga Baúl (33) tegenover zijn uitdager Sander (28) te staan. De Bilzenaar daagt het VTM-gezicht uit tot een potje olieworstelen. Hoe vettiger hoe prettiger, nietwaar?

‘Topdokters’, 20u35 op Vier

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vandaag is er eindelijk een nieuw seizoen van ‘Topdokters’, waarin acht dokters uit verschillende disciplines opnieuw in hun hoofd en hart laten kijken. Dit seizoen volgt ‘Topdokters’ prof. Nasser Nadjmi (MKA-chirurg en de ex van Phaedra Hoste), dr. Marijke De Raes (militair spoedarts), dr. Reginald Moreels (humanitair chirurg en voormalig minister), prof. Guy-Bernard Cadière (digestief chirurg), dr. Inge Van Herreweghe (neonatoloog), prof. Willem Ombelet (fertiliteitsarts), prof. Maurice Mommaerts (MKA-chirurg) en dr. Bart Vanderheyden (militair chirurg).

‘Help, mijn borsten staan online’, 21u30 op Vier

Hoe onschuldig is sexting echt? Wij hebben daar geen antwoord op, maar Evi Hanssen gelukkig wel. Zij zocht in het eerste deel van ‘Help, mijn borsten staan online’ uit wat de gevaren zijn. Als straks #tetteuh trending is op Twitter, dan zitten wij er voor niets tussen hé!