TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis

22 februari 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

‘Suburra S2’, vanaf vandaag op Netflix

In 2013 schreven een Italiaanse rechter en een journalist samen een boek over de relaties tussen Romeinse politici, bedrijven en de georganiseerde misdaad. Vier jaar later vormde dat boek de basis voor ‘Suburra’, de eerste originele Netflix-serie in het Italiaans. De reeks zelf gaat over drie jongemannen die opgroeien te midden van een conflict tussen de Siciliaanse maffia, de overheid en (jawel) het Vaticaan. Het tweede seizoen borduurt hierop verder, waardoor wij onze innerlijke gangster opnieuw kunnen voeden. Avanti!

‘Wallander’, 20u35 op Een

Ja, wij zijn fan van de Noord-Ierse acteur Kenneth Branagh en z’n uitstekende televisievertolking van Kurt Wallander, het hoofdpersonage uit de boeken van de Zweedse bestsellerauteur Henning Mankell. Bij Eén wisten ze blijkbaar dat wij zaten te wachten op een grijzer wordende hunk, want daar zenden ze vanavond het eerste deel uit van de ‘Faceless Killers’-trilogie. Daarin moet Wallander voor een onderzoek naar een afgelegen boerderij. Het lijkt een routinezaak, tot Wallander een waar bloedbad voor z’n neus krijgt...

‘Moonlight’, 21u20 op Canvas

Heb jij ‘Green Book’ (nog) niet gezien, maar vraag je jezelf wél af of acteur Mahershala Ali een waardige kandidaat is voor de Oscar voor beste mannelijke bijrol? Dan moet je vanavond zeker naar ‘Moonlight’ kijken, want voor z’n prestatie in dat drama kreeg Mahershala dat bewuste beeldje al eens in z’n handen geduwd. Terecht ook, want zijn vertolking van de Cubaanse drugdealer Juan blijft aan je lijf kleven.

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Ook deze week zijn coaches Natalia, Bart Peeters, Koen Wauters en Alex Callier nog steeds op zoek naar die ene, unieke zangstem die zich uiteindelijk tot de winnaar of winnares van deze editie zal kronen. Of die er vanavond bijzit, kan u zelf beoordelen - en becommentariëren - vanaf 20u40 op VTM.

‘Temptation Island’, 20u50 op Vijf

In de vorige aflevering was te zien hoe Roger - de broer van bokskampioen Sugar Jackson - het moeilijk kreeg toen de verleidelijke Lizzy ten tonele verscheen. Zal hij z’n blonde Laura trouw kunnen blijven of loopt de temptation onherroepelijk uit de hand? We weten het (nog) niet, maar we zitten wel al klaar voor onze wekelijkse portie drama! #ramptoerist is dus écht wel op ons lijf geschreven...