TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 19 mei IDR

19 mei 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Twee tinten grijs’, 20u20 op Een

Wij moeten nog meer dan dertig jaar wachten voor we op pensioen mogen, maar voor klankman Pascal Braeckman (57) en muzikant Jan Van Eyken (65) komt de dag dat ze niet meer moeten werken steeds dichterbij. En omdat je nu eenmaal beter kan weten wat je te wachten staat, gingen de heren op onderzoek naar hoe hun leven er kan uitzien als ze gepensioneerd zijn. Vanavond trekt het olijke duo op driedaagse mindfulnessretraite. We hebben nu al een beetje medelijden.

‘Unité 42', 21u00 op Een



Het is uiteraard al even geleden, maar wie zich onze televisionele aanraders nog herinnert, die weet ook dat wij gek zijn op spannende reeksen. Zoals ‘Unité 42' bijvoorbeeld, waarbij het team cybercriminaliteit van de Brusselse politie centraal staat. Deze keer moeten de speurneuzen de dood van een vrouwelijke CEO oplossen die vanop afstand werd vermoord in een sauna. C’est chaud ça!

‘Het Peulengaleis’, 23u00 op Canvas

Ja we weten het: in feite zijn we herhalingen aan het promoten. But who cares wanneer het gaat om ‘Het Peulengaleis’, een iconische reeks? EXACTLY.

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM



Omdat we op dreef zijn met het promoten van herhalingen: wie vanavond graag Kürt Rogiers nog eens op televisie wil zien, kan terecht bij VTM. Zij brengen immers opnieuw de aflevering van ‘Groeten uit’ op de buis waarin Rogiers - samen met zijn vrouw en twee dochters - terugkeert naar 1983, toen Kürt twaalf jaar oud was. Dit is het startschot van een reeks topafleveringen, want de komende weken stappen ook Ben Segers, Herman Verbruggen, Katja Retsin, Evi Hanssen en Davy Gilles terug in de teletijdmachine.

‘Undercover Girlfriends UK’, 21u40 op Vijf



Wat als... je zo jaloers bent dat je lief niet alleen op vakantie mag? Dan ga je hem bespioneren, tiens. Of dat is toch wat de dames van ‘Undercover Girlfriends’ doen. Net als vorig seizoen doen ook deze keer vijf koppels mee, maar dit keer gaat de vakantie door op het Griekse eiland Rhodos. De mannen denken dat hen een leuke vakantie te wachten staat en dat ze vrij zijn om te doen wat ze willen, maar dat is buiten de dames gerekend. Zij zijn de heren immers achterna gereisd om een oogje in het zeil te houden. ‘Temptation Island’ voor gevorderden, met sowieso een flinke portie drama dus!