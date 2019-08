TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 5 augustus IDR

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘The wife’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Ze werd al zeven keer genomineerd voor een Oscar, maar ook voor haar rol in ‘The wife’ uit 2018 was het voor actrice Glenn Close (72) een ‘net niet’-moment. Zonde, want wij vinden Close in deze film uitmuntend als onderdanige vrouw. Close kruipt in de huid van Joan, de echtgenote van een schrijver die op een dag de Nobelprijs voor Literatuur wint. Dolle pret, maar niet heus. Joan is immers, na al die jaren aan de zijlijn, haar man steeds meer beu...

‘Switch’, 20u15 op Eén

Een quiz zonder punten klinkt bizar, maar niet als het gaat om ‘Switch’. Ook vanavond leidt Adriaan Van den Hoof het hele gebeuren - waarbij de kandidaten duizend euro kunnen winnen - in goede banen. En zoals we dat van Adriaan gewoon zijn, hoort daar ook op tijd en stond een mopje bij.

‘Goed verlof’, 21u35 op VTM

Wat moet je doen als je het niet eens raakt over je vakantiebestemming? De hulp inschakelen van Tine Embrechts en Guga Baúl, tiens. Vanavond buigt Tine zich over het vakantieprobleem van Marijke en Stijn . Marijke wil avontuur en luxe, maar Stijn - uiteraard - niet. Benieuwd met welk plan Tine op de proppen komt!

‘Sharknado’, 20u35 op Zes

Zo fout dat het weer goed is: een uitspraak die als geen ander bij ‘Sharknado’ past. Daarin wordt LA niet alleen getroffen door een orkaan, er komt en passant ook nog eens een arsenaal bloeddorstige haaien mee overgewaaid. Dolletjes!

‘Flack’, 21u10 op NPO 3

Spoiler: dit is helaas geen serie over Herbert Flack, de meest notoire womanizer van het Vlaamse doek. Nop, ‘Flack’ draait helemaal rond Robyn (Anna Paquin), die in de Londense pr-wereld werkt. Haar taak is om de misstappen van haar bekende cliënteel zoveel mogelijk toe te dekken...