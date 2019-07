TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 17 juli IDR

17 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Het vonnis’, 22u35 op VTM

Toegegeven: er zijn weinig films die wij in de cinema gaan kijken. En er zijn zo goed als geen films die we dan nog eens twee keer gaan bekijken. ‘Het vonnis’ is zo’n uitzondering. Het verhaal draait om Luc Segers (een fenomenale Koen De Bouw) die een auto-ongeluk heeft en drie weken in coma ligt. Luc schakelt een advocaat in om de dader achter tralies te krijgen, maar door een procedurefout komt de man vrij. En dan slaan bij Luc de stoppen door...

‘The punisher’, 22u40 op Q2

Omdat het ook eens om gratuit geweld mag draaien op woensdag, moeten ze bij Q2 gedacht hebben. En dus programmeren ze daar ‘The punisher’, een film waarin alles draait om FBI-agent Frank Castle (Thomas Jane). Tijdens zijn laatste missie komt de zoon van misdadiger Howard Saint om het leven. En zoals dat dan gaat, besluit Saint vervolgens om de familie van Castle uit te moorden. En jawel: die besluit zich te wreken. It’s the circle, the circleeeeeeeeeee of lifeeeeeeeeeee!

‘Love Island UK’, 22u20 op Vijf

Nu Aleksandra en Denzel het allereerste seizoen van het Nederlands-Vlaamse ‘Love Island’ hebben gewonnen, haalt VIJF het originele Britse format boven. De meeste van deze Islanders zorgen nu al voor drama en sensatie, maar wij zijn vooral fan van de Schotse Camilla. Zo’n schatje begot!

‘Homeland’, 20u40 op CAZ

Slecht nieuws voor de fans van ‘Homeland’: vanavond zendt CAZ immers de laatste twee afleveringen uit van het zevende seizoen. Gelukkig zijn die wel ongemeen spannend, onder meer dankzij Russische inmenging. En wij maar denken dat ze dat enkel bij verkiezingsresultaten deden... (grapje hé)