TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 29 mei DBJ

29 mei 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op naar de 100!’, 20u35 op Eén

Voor al wie denkt dat er iets mis is met de hersens van Marcel Vanthilt is er goed nieuws, want de kwieke zestiger gaat nu ook laten onderzoeken of er effectief iets mee scheelt. In zijn zoektocht om de ouderdom tegen te gaan passeert Vanthilt bij Neuroloog Steven Laureys die zijn brein onder de loep en hem naar een verrassende, maar doeltreffende breintraining stuurt: leren dansen.

‘Sporza: Europa League’, 20u40 op Canvas

Rode Duivel Eden Hazard holt vanavond waarschijnlijk voor de laatste keer achter een balletje in het blauwe shirt van Chelsea. Deze zomer zal het gracieuze goudhaantje waarschijnlijk een transfer naar Real Madrid in de wacht slepen. Hij kan Engeland dus verlaten met een Europese prijs, go Eden!

‘ Pitch Perfect 2', 21u15 op VTM

Alle redenen zijn goed om een film met Rebel Wilson te kijken, dus ook deze opvolger van de op één na meest succesvolle komische musicalfilm aller tijden. Dit vervolg is wat minder fris dan het origineel, maar bevat voldoende momenten om te amuseren. Alle bekende gezichten zijn weer van de partij, plus Steinfeld in een hilarische rol.