TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 1 juni IDR

01 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Heirs of the night’, vanaf vandaag op Play



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ben jij, na het succes van ‘True blood’ en ‘Dracula’, opnieuw op zoek naar een vampierenreeks om eens echt je tanden in te zetten? Dan is ‘Heirs of the night’ volgens ons een ideale keuze. Daarin worden we teruggeflitst naar Europa in 1889. De erfgenamen van de vijf overgebleven vampierenclans beseffen dat ze hun krachten moeten bundelen als ze willen overleven...

‘De Campus Cup’, 21u50 op Canvas

Plexischermen tussen de studenten, desinfecterende gel in de buurt en geen publiek: het tweede seizoen van ‘De Campus Cup’ ziet er iets anders uit dan het vorige. Eén ding is wel hetzelfde gebleven: het ongebreidelde enthousiasme van presentator Otto-Jan Ham (41). En dat is er ook vanavond weer aan te merken!

‘Liefde voor muziek’, 20u35 op VTM

Het zesde seizoen van ‘Liefde voor muziek’ is dan wel afgelopen, toch hoeven trouwe fans het liedjesprogramma niet te missen. Sinds vorige week zendt VTM immers opnieuw de derde jaargang uit. Dat was een van de meest succesvolle ooit, onder andere door de indrukwekkende lijst artiesten die naar de Spaanse zon afreisden. Koen en Kris Wauters namen dat jaar deel, maar ook Natalia, Bart Peeters, Gers Pardoel, Josje Huisman, Isabelle A en Lady Linn. In deze aflevering staan de songs van Josje centraal.

‘World’s most Luxurious’, 21u30 op Vier

We mogen dan wel niet reizen, dat wil niet zeggen dat we niet kunnen dromen van betere tijden. En aangezien we ons geld nu toch aan het oppotten zijn, kunnen we het - als we weer buiten mogen - misschien wel investeren in een ritje met de Blue Train in Zuid-Afrika. Een gigantisch luxehotel op wielen, zoals je kan zien in de Britse reportagereeks ‘world’s most luxurious’ op Vier.