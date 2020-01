TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 9 januari IDR

09 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dark Mon£y’, 21u30 op Een

Hoe ver kan en mag je gaan voor geld? Dat is de premisse van ‘Dark Mon£y’, een nagelnieuwe BBC-reeks die vanaf vanavond op Een te zien is. Alles draait om Manny en Sam Mensah, een koppel dat het uiterst moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom aanvaarden ze een aanzienlijk bedrag van een bekende Hollywoodproducer om het misbruik van hun zoon Isaac te verzwijgen...

‘De Nieuwe Lichting 2019', 23u15 op Canvas

Ben jij ook benieuwd hoe een jaar eruitziet als je de ‘Studio Brussel’-wedstrijd ‘De nieuwe Lichting’ wint? Dan moet je afstemmen op Canvas, want zij zenden vanaf 23u15 een docu uit waarin je precies dat te weten komt. Documentairemaker Pieter Verbiest volgde in 2019 Tessa Dixson, David Ngyah en Mooneye, die de wedstrijd dat jaar wonnen. Dat leverde drie boeiende portretten op, waarbij je duidelijk merkt hoe deze talenten hun weg zoeken in de Belgische muziekscène.

‘De Recherche’, 20u35 op VIER

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar sinds vorige week loopt op VIER ein-de-lijk het nieuwe seizoen van ‘De Recherche’. Dit keer stelden de makers hun camera’s op bij de lokale recherche van Genk en Gent, waar ze telkens iedere stap van het onderzoek mochten registreren. Straffe televisie? We dachten het wel!

‘Gefileerd’, 20u55 op NPO 3

Heb jij meer zin om je innerlijke foodie tevreden te stellen? Dan is ‘Gefileerd’ misschien wel iets voor jou. Daarin neemt presentatrice Jenifer Hoffman vijf voedselliefhebbers op sleeptouw naar Thailand. Zij zullen er wonen en werken zoals de mensen die ons eten produceren...

‘Death in Paradise’, 22u00 op BBC 1

Het is niet omdat je op Guadeloupe verblijft dat er geen moordzaken zijn, moeten ze bij BBC 1 gedacht hebben. En dus gaat de zender vanavond van start met alweer het negende seizoen van misdaadreeks ‘Death In Paradise’. Daarin volgen we het team van inspecteur Jack Mooney. Zijn team moet op onderzoek uit wanneer een een gemaskerde man een vrouw doodsteekt in haar woning...