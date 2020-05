TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 22 mei IDR

22 mei 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Lovebirds’, vanaf vandaag op Netflix



Issa Rae + Kumail Nanjiani = twee toppers bij elkaar. Zij is het brein achter de komische serie ‘Insecure’, hij bedacht het eveneens doldwaze ‘Master of None’. In de film ‘The Lovebirds’ spelen de twee een koppel die uit hun auto worden gezet door een agent, die met hun voertuig een crimineel wil achtervolgen. Wanneer laatstgenoemde wordt gedood en de wetsdienaar wegvlucht, beseft het koppel al snel dat zij nu plots de hoofdverdachten zijn. Gezellig is anders.

‘The Sapphires’, 23u05 op Een



Mag een film voor jou iets muzikaler zijn? Dan is ‘The Sapphires’ misschien wel een goed alternatief. Die prent neemt de kijker mee naar het Australië van 1968. Vier Aboriginalvrouwen willen er doorbreken als zangeressen in een band, maar daar zit de rest van het land (helaas) niet op te wachten...

‘Le Fidèle’, 20u35 op VTM



Er zijn heel veel redenen waarom we ‘Le Fidèle’ als een echte aanrader beschouwen, maar voor deze film is er slechts één reden die er echt toe doet: Matthias Schoenaerts.

‘Crimi Clowns 2.0: Uitschot’, 22u50 op Q2



Disfunctionele clowns? Check. Zwarte humor? Check. Luk Wyns op z’n strafst? Dubbelcheck.

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf



Geen zin in film? Dan kan je jezelf ook altijd vergapen aan een boeiende natuurdocumentaire genaamd ‘Temptation Island’. Vanavond mogen de koppelhelften op dreamdate met hun favoriete single. Benieuwd bij welke mensen dat vonken gaat geven? Wij alvast wel!