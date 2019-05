TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 22 mei DBJ

22 mei 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Telefacts’, 23u25 op VTM

Wat verandert er eigenlijk concreet op de werkvloer als politici beslissingen op het hoogste niveau doorvoeren? Minister van justitie Koen Geens, minister van volksgezondheid Maggie De Block en Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans gaan het veld in om dat aan de lijve te ondervinden. Cathérine Moerkerke neemt ze mee naar de gevangenis, een ziekenhuis en een voedsel verdeelpunt.

‘Top Gun’, 20u35 op CAZ

De betreurde regisseur Tony Scott stond bekend voor zijn bombastische en visueel gestileerde actiefilms waarin loeiharde rockmuziek en een flitsende montage de kijker geen moment van sereniteit gunnen. Dat is zeker het geval in ‘Top Gun’, waarmee Scott zijn grote doorbraak forceerde.

‘Op naar de 100!’, 20u40 op Eén

Er schuilt een ware Dokter Lecompte in Marcel Vantilt, want de presentator is vastberaden de honderd te halen. Maar dan zal hij zich toch een iets gezondere levensstijl moeten aanmeten. Een povere hart- en conditietest wijst uit dat sport geen onverstandige toevoeging aan zijn routine zou zijn. Ex-atlete Hanna Mariën helpt hem op weg. Op de sofa bij mental coach Elke Geraerts spreekt Marcel vrijuit over zijn angsten, zijn alcoholverslaving en zijn stemmingswisselingen.