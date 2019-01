TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

08 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Urbanus 70', 21u30 op Eén

Je zou het hem niet geven, maar dit jaar mag Urbain ‘Urbanus’ Servranckx zeventig kaarsjes uitblazen op z’n verjaardagstaart. Ter ere daarvan zendt Eén vanavond het eerste deel van het - verrassend getitelde - vijfluik ‘Urbanus 70' uit. Daarin gaan zestien vrienden en collega’s van de man op zoek naar antwoorden op zeventig vragen over hem.

‘Speed’, 22u35 op VTM

Dol op actiefilms? Dan ben je vanavond bij VTM aan het juiste adres, want zij zenden ‘Speed’ uit. Daarin volgen we agenten Jack (Keanu Reeves) en Harry (Jeff Daniels). Op een dag bevrijden ze een aantal mensen die vastzitten in een lift. Wat ze niet weten is dat ze daarmee een plan van crimineel Howard Payne (Dennis Hopper) saboteren. Hij bedenkt een nieuw duivels plan, waarbij buschauffeur Annie Porter (Sandra Bullock) nooit trager dan tachtig kilometer per uur mag rijden...

‘Zo Man Zo Vrouw’, 20u35 op VIER

In de derde aflevering van dit seizoen van ‘Zo Man Zo Vrouw’ mag Jani op bezoek bij Mieke (26) en Bert (26). Die laatste heeft een voorliefde voor T-shirts van metalgroepen en verschijnt op festivals regelmatig als ‘mosman’. Benieuwd of Jani erin slaagt om Bert op andere, vestimentair aantrekkelijkere ideeën te brengen...

‘Batman Returns’, 20u35 op ZES

Nananananananana Batmaaaaaaaan! Geef toe: alleen al voor deze oorwurm zou je kijken, toch? En als we je dan ook nog eens vertellen dat deze film geregisseerd werd door de geniale Tim Burton, dan is het helemaal een no-brainer als je het ons vraagt.

‘Silent Witness’, 22u op BBC 1

Ben je grote fan van Britse misdaadseries? Dan kan je vanavond je hartje ophalen, want om 22u gaat BBC 1 van start met alweer het 22ste seizoen van ‘Silent Witness’. Daarin gaan Nikki (Emilia Fox) en haar team aan de slag om een aanval op een transgender te onderzoeken. Later volgen nog twee meldingen van een poging tot aanranding. U leest het: voer genoeg voor een uurtje tv-speurneuzenwerk!