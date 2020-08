TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 3 augustus IDR

03 augustus 2020

Maandag 3 augustus

‘De zomer van’, 21 uur op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Laura Tesoro, Gers Pardoel en Dany Verstraeten. Die laatste mocht onlangs terugkeren naar zijn oude nieuwsdesk. Emoties!

‘De Bunker’, 21.50 uur op VTM



Wie deze televisionele tips (af en toe eens) leest, weet dat wij enorm grote fans zijn van misdaadseries. En dus kunnen we vandaag ook niet anders dan ‘De Bunker’ aanprijzen. VTM haalt deze reeks uit 2015 over een Antwerpse cel van de Staatsveiligheid immers nog eens vanonder het stof. Onder leiding van hun chef Pierre Mertens (Filip Peeters) moet het team - net als enkele jaren geleden begot! - dit keer proberen om te achterhalen of een organisatie voor mindfulness nu wel of niet een sekte is...

‘Huizenjagers Vakantiehuizen’, 20.30 uur op VIER



Nu corona menig vakantieplan grondig in de war heeft gestuurd, zijn steeds meer Vlamingen op zoek naar een buitenverblijf in eigen land. Daarom stort ‘Huizenjagers’ zich vanaf vandaag uitsluitend op de binnenlandse vakantiewoningenmarkt. Zes weken lang doorkruisen achttien makelaars heel België om kandidaat-kopers weg te laten dromen bij staycationpareltjes van eigen bodem. Interieurarchitect Bart Appeltans, bekend van ‘Blind Gekocht’, bijt deze week de spits af. Hij wil een unieke vakantiewoning in de Ardennen, die hij volledig naar zijn eigen smaak kan inrichten. Of de makelaars die ook voor hem vinden? Daarvoor moet je kijken hé!

‘Het Rad’, 21.20 uur op VIER



Vanaf vandaag kan je ook weer naar hartenlust klinkers kopen, want ‘Het Rad’ is terug van weggeweest. Vanaf vandaag laat presentator Peter Van de Veire dagelijks drie kandidaten aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en vooral om prachtige prijzen te winnen. De show kreeg ondertussen ook een update met een nieuw rad, een nieuw logo, een premium prijzenwinkel, bekende assistenten én een nieuwe begintune. Draaien maar!

‘Line of Duty’, 22 uur op BBC 1

Onder het motto: ‘Omdat maandagavond al eens wat spannender mag zijn’, hebben ze bij bij de Britse zender BBC 1 vanavond nog eens het eerste seizoen van de uitstekende thrillerserie ‘Line of Duty’ in de aanbieding. Daarin draait alles nog altijd rond de lotgevallen van een hoop agenten. En voorts gaan we niets verklappen!