TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis

07 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De MIA’s 2018', 20u35 op Een

Of Bazart ook dit jaar weer met een hele berg prijzen naar huis mag weten we nog niet, maar we weten wél dat Peter Van de Veire de show voor de vijfde keer gaat presenteren. Voor de Sector Awards werd er dit jaar een beroep gedaan op Otto-Jan Ham, terwijl Siska Schoeters en Brahim verslag uitbrengen vanop de rode loper.

‘Cold Case: Wie heeft Sally vermoord?’, 21u45 op VTM

Omdat wij in onze vrije tijd ook graag geloven dat we een misdaad kunnen oplossen, kijken we vanavond met een - iets meer dan - gezonde belangstelling naar de eerste aflevering van deze reportagereeks. Daarin spitten Karel Lattrez en Kurt Wertelaers een moordzaak uit 1996 uit. Over wie het gaat? Het 20-jarige verslaafde hoertje Sally Van Hecke...

‘De dag’, 20u35 op Vier

Nee, de gijzeling bij de bank is nog steeds niet volledig afgehandeld. En dus krijgen we vanavond nog eens twee afleveringen van het uitstekende ‘De dag’ voorgeschoteld. Daarin draait het dit keer vooral rond onderhandelaar Ibrahim. Hij ondervraagt de bevrijde gijzelaars, maar is er zeker van dat een van hen liegt...