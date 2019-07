TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 29 juli IDR

29 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Eigen kweek’, 20u40 op Een

Ja, we weten het: dit is een herhaling. Maar wie maalt daarom als het om ‘Eigen kweek’ gaat, de reeks die van Wim Willaerts personage Frank Welvaert een cultfiguur maakte? Niemand, inderdaad. En als jullie ons nu willen excuseren, wij gaan op zoek naar wat ‘shit of mouse’ om op onze boterhammetjes te leggen.

‘Belpop’, 21u05 op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop’, een documentairereeks waarin iconen uit de Belgische muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Vanavond is het de beurt aan New Beat, het genre dat per toeval werd uitgevonden door de Antwerpse DJ Ronny. Aanrader!

‘Goed verlof’, 21u50 op VTM

wat moet je doen als je het niet eens raakt over je vakantiebestemming? De hulp inschakelen van Tine Embrechts en Guga Baúl, tiens. Zij gaan vanavond van start met ‘Goed verlof’, waarin ze mensen helpen met hun zoektocht naar de ideale vakantie.

‘Transformers’, 20u40 op CAZ

Een oorlog tussen robots! Voila, de krte samenvatting van ‘Transformers’. ‘t Is graag gedaan, hoor.

‘Who do you think you are?’, 22u op BBC 1

Je stamboom ontrafelen, maar dan op televisie. Tot daar het opzet van de Britse docureeks ‘Who do you think you are?’, waarin sterren graven in hun verleden. Vanavond is het de beurt aan de Britse actrice Naomie Harris (42) om haar voorouders wat beter te leren kennen. En dat levert in dit geval een schokkende ontdekking op!