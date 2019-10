TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 18 oktober IDR

18 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The laundromat’, vanaf vandaag op Netflix

Ja, de Amerikaanse pers is kritisch over ‘The Laundromat’, de nieuwste prent van Steven Soderbergh. De film - die gaat over het Panama Papers-schandaal - wordt door hen omschreven als ‘een complete ramp’. En dat vinden wij enigszins verrassend, want met een cast vol straffe namen zoals Meryl Streep, Antonio Banderas, Jeffrey Wright en ‘onze’ Matthias Schoenaerts lijkt het ons weinig waarschijnlijk dat de film écht zo slecht is. En als dat toch zo zou blijken te zijn, dan hebben we onze innerlijke ramptoerist tevreden kunnen stellen. Win-win? We dachten het wel!

‘Paradise City’, 21u20 op Canvas

In de docureeks ‘Paradise City’ reist Mario Goossens - de drummer van Triggerfinger - naar zes steden die zwaar geteisterd werden door natuurrampen of door het toedoen van de mens. Zo bezoekt hij Port-au-Prince, Belfast, New Orleans, Kigali, Hiroshima en Detroit. Daar onderzoekt hij hoe de inwoners opnieuw de kracht vonden om door te gaan na de catastrofe waardoor ze werden getroffen. En hoe muziek kan helpen bij het helen van zo’n stad. Mario ontmoet muzikale sterkhouders die hun stad er weer bovenop proberen te krijgen. In deze derde aflevering is het de beurt aan New Orleans.

‘Belgium’s got talent’, 20u40 op VTM

We vinden het zelf soms moeilijk om te geloven, maar er is wel degelijk nog heel wat onontdekt talent te vinden in België. En dus gaat vanavond alweer de zesde aflevering van de zesde reeks van ‘Belgium’s Got Talent’ van start. Benieuwd welke kundige medemensen - zoals Camille uit bovenstaand filmpje van vorige week - vandaag hun opwachting maken op het podium? Wij alvast wel!

‘Monacovrouwen’, 20u35 op Vijf

Eerlijk? Wij zijn behoorlijk enthousiast over ‘Monacovrouwen’, een realityserie over vier vrouwen die hun doordeweekse leventje verruilden voor een leven vol glamour in Monaco. Vorige week was onder andere te zien hoe Daniël Ducruet, de ex-man van prinses Stéphanie van Monaco, en collega-‘Monacovrouw’ Anne-Françoise gezellig kwamen dineren bij Winny. Wij zijn benieuwd of de dames nog zo’n knaller in petto hebben voor deze laatste aflevering!