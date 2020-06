TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 29 juni IDR

29 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vive la vie!’, 21u30 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen.

‘Belpop classics: 40 jaar Werchter’, 22.00 op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop Classics’, waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Vanavond is het de beurt aan Rock Werchter, dat onder normale omstandigheden vanaf donderdag had moeten plaats vinden. En als jullie ons dan nu willen excuseren: wij gaan stilletjes in een hoekje huilen omdat we geen veel te dure, lauwe pintjes kunnen drinken en van enkele optredens kunnen genieten.

‘American horror story: 1984', 23u15 op Q2



Meer zin in een serie die je de stuipen op het lijf jaagt? Dan zit je goed bij Q2, want zij gaan van start met het negende seizoen van ‘American Horror Story’. Daarin draait alles rond vijf vrienden die in de zomer van - jawel - 1984 aan de slag gaan bij Camp Redwood in LA. Dolletjes, al zijn we wel lichtjes teleurgesteld dat dit het eerste seizoen is zonder actrice Sarah Paulson...

‘The bay’, 22u20 op NPO 2



Een nieuwe Britse misdaadserie die net zo wordt bejubeld als ‘Broadchurch’? Wij hoeven zelfs niet te weten waar het dan om gaat (want we kijken sowieso), maar we zijn gelukkig niet te beroerd om even de korte inhoud mee te geven voor mensen die meer argumenten nodig hebben. Alles draait om inspecteur Lisa Armstrong (Morven Christie), die de mysterieuze verdwijning van een tweeling moet onderzoeken.