TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 29 juni IDR

29 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Ennemi public’, 20u40 op Canvas

Wanneer seriemoordenaar Guy Béranger de toestemming krijgt om z’n straf uit te zitten in een abdij, staat het hele dorp op z’n kop. En zeker wanneer er tijdens zijn aanwezigheid een meisje op mysterieuze wijze verdwijnt. Straf verhaal, dat doet denken aan de historie van Michelle Martin, de echtgenote van Marc Dutroux. Gelukkig is dit wél fictie...

‘Inside Out’, 20u30 op VTM

Hoe gaat een tiener om met haar emoties? wij zouden denken dat het antwoord op deze vraag ‘slecht’ is, maar in de animatiefilm ‘Inside Out’ willen ze ons duidelijk maken dat het toch een tikkeltje complexer is. Leuk en leerrijk voor kinderen en hun ouders, denken wij dan.

‘Bulletproof’, 20u25 op NPO 3

In Amerika hebben ze ‘Leathal Weapon’ en ‘Miami Vice’, in Groot-Brittannië ‘Bulletproof’. In deze nieuwe ‘buddy cop’-reeks draait het allemaal rond de Londense agenten Pike en Bishop. Zij moeten hun werkgeefster beschermen nadat ze bedreigingen kreeg van een bende. Spanning en amusement verzekerd!

‘David Brent: Life on the Road’, 23u20 op BBC 1

Last but not least: de rockumentary ‘David Brent: Life on the Road’. Ricky Gervais kruipt hierin nogmaals in de huid van David Brent, het typetje dat hij bedacht voor de Britse televisiereeks ‘The Office’. In ‘David Brent: Life on the Road’ heeft David nog steeds een saai kantoorbaantje, maar hij neemt vrijaf om zijn band uit de jaren 90 nieuw leven in te blazen. Of het ook lukt? Dat gaan we natuurlijk niet verklappen hé!