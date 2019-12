TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 8 december IDR

08 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Kamp Waes’, 20u00 op Een

Onze favoriete durfal Tom Waes is terug. En hoe! Tom rekruteerde voor ‘Kamp Waes’ vijftien kandidaten die de selectieproeven van de Belgian Special Forces moeten doorlopen. Straffen toebak én een kleine promostunt van ons leger? Wij zijn fan!

‘De Twaalf’, 20u55 op Een

Hoera, na ‘Kamp Waes’ is er nog tijd voor Vlaamse topfictie op zondag! ‘De Twaalf’ blijft scoren en dat vooral dankzij de acteerprestaties van Maaike Cafmeyer, die in de huid kruipt van schooldirectrice Frie Palmers. Heeft ze Brechtje en Roos nu wel of niet vermoord? Vanavond is het de beurt aan veeboer Guy Vanneste (Wim Willaert) om te vertellen wat hij gezien heeft. Of dat verschilt van wat Holly Ceusters (Charlotte De Bruyne) te vertellen had, ontdek je vanaf 20u55 op Een.

‘Baywatch’, 20u35 op VTM

Een filmische remake van de legendarische cultreeks. Ook dit keer primeerden de looks en niet het acteertalent, maar het leverde desalniettemin toch een vermakelijke prent over een bende strandwachten op. Ideaal kijkvoer dus om je zondagavond op een rustige manier af te sluiten!

‘Chinese Dromen’, 20u25 op NPO 2

Eerlijk? Wij hebben enorm genoten van ‘Chinese Dromen’, de reportagereeks van de Nederlandse China-expert Ruben Terlou. Wij zijn dus erg bedroefd dat vanavond alweer de laatste aflevering van deze serie wordt uitgezonden. In deze laatste episode spreekt Ruben met de Chinezen over Taiwan. En met de Taiwanezen over China. Wat vinden beide partijen ervan dat ze deel uitmaken van de grote Volksrepubliek?