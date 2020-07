TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 16 juli IDR

16 juli 2020

16u00 2 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vive la vie!’, 21u25 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het - voor de laatste aflevering - de beurt aan Peter Vanlaet en Philippe Meubels om langs te komen. Wij hebben ook geen idee wie laatstgenoemde is.

‘Can you feel it: how dance music conquered the world’, 23u20 op Canvas

Meer zin in een een streepje muziek? Dan moet je vanavond zeker afstemmen op Canvas, want zij brengen het eerste deel van deze uitstekende docu over dancemuziek op de buis. Vanavond wordt er ingezoomd op het ontstaan van de beat bij house. Onder andere discolegendes Nicky Siano en Tom Moulton vertellen hier wat meer over. Aanrader!

‘Telefacts Zomer’, 21u55 op VTM

Hip hip hoera, want ‘Telefacts Zomer’ is weer terug met de strafste buitenlandse reportages. Ook vandaag zorgt journaliste Julie Colpaert voor een gepaste inleiding. Veel meer gaan we nog niet verklappen, maar dat hoeft ook niet. Je kan het allemaal zelf ontdekken vanaf 21u55 op VTM!

‘Vermist’, 22u05 op Vier



Toegegeven: wij zijn in principe tegen herhalingen. Maar niet als het om ‘Vermist’ gaat, een - in onze ogen - geweldige politiereeks waarin kleppers als Joke Devynck en Stan van Samang de show stelen als leden van de Cel Vermiste Personen.

‘Sergio & Axel: van de kaart’, 20u55 op NPO 3



Oké, deze culinaire reisreeks was eerst te zien op VTM. Toen konden wij heel erg genieten van de keukenavonturen van Axel Daeseleire en Sergio Herman. Nu is ook Nederland aan de beurt om kennis te maken met het culinaire palet van beide heren. In de eerste aflevering trekt het duo naar Thailand, waar ze de plaatselijke eetcultuur van dichterbij gaan ontdekken. Aroi dee!