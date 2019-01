TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

05 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Crazy, Stupid, Love’, 21u05 op Eén

Oké, we geven het toe: wij zijn gigantisch fan van Steve Carrell. Ons hart maakte dan ook een sprongetje toen we zagen dat Eén vanavond ‘Crazy, Stupid, Love’ uitzendt, waarin Steve schittert als nieuwbakken vrijgezel Cal Weaver. Hij gaat met behulp van playboy Jacob Palmer - een eveneens heerlijk grappige Ryan Gosling - op zoek naar een nieuwe liefde. Maar dat blijkt moeilijker gedaan dan gezegd...

‘Jan Jaap van der Wal: Schoon’, 22u05 op Canvas

Na ‘De Nieuwe Belg’ is dit de tweede show die de presentator van ‘De Ideale Wereld’ speciaal voor z’n Vlaamse publiek maakte. In deze show somt Jan Jaap alles op wat hij zo mooi (of schoon) vindt aan Vlaanderen. Nou...

‘Minions’, 20u25 op VTM

Wil jij vandaag je innerlijke kind bovenhalen en eens ongestoord genieten van een animatiefilm? Zap dan om 20u25 snel naar VTM, want zij zenden ‘Minions’ uit, de geestige prequel op de ‘Despicable Me’-films. Daarin volgen we de Minions - duh - in hun zoektocht naar de meest ambitieuze schurk.

‘Double Team’, 20u40 op CAZ

Jean-Claude Van Damme én Dennis ‘crazy in the coconut’ Rodman samen in één film? Wij hebben echt geen extra redenen meer nodig om deze film te bekijken. Maar omdat we vriendelijke mensen zijn, geven we u toch nog even de plot mee. Die draait rond terreurbestrijder Jack Quinn (JCVD). Voor hij met pensioen mag, krijgt hij de opdracht om een gevaarlijke terrorist uit te schakelen.

‘Wie is de Mol?’, 20u30 op NPO 1

Op de Vlaamse versie van deze avontuurlijke zoektocht is het nog even wachten, maar gelukkig kunnen we ons hartje al ophalen aan de versie met BN’ers - en met Evi Hanssen als Vlaamse afgevaardigde - die NPO 1 vanaf vanavond uitzendt. De kandidaten reizen naar Colombia, waar ze opdrachten moeten vervullen om op die manier geld te verdienen voor de pot. Wij zijn alvast benieuwd welke rol Evi te vervullen heeft. “Het is misschien een cliché, maar een deelname aan ‘De Mol’ laat je niet los”, zo vertelde ze aan onze krant. “Je kan werkelijk niemand vertrouwen. Het spelletje zit continu in je achterhoofd en als je niet oppast, word je helemaal paranoïde.”