TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 29 oktober IDR

29 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Het Huis’, 20u40 op Eén

Hoera voor Eric Goens, want hij heeft alweer een nieuw seizoen gemaakt van z’n fel gesmaakte reportagereeks ‘Het huis’. In deze eerste aflevering komt James Cooke langs om in z’n ziel te laten kijken. Of dat ook spannende televisie oplevert, ontdek je vanaf 20u40 op Een.

‘Andy op Patrouille’, 20u35 op VTM

Hij is flik, speelt flik in ‘De Buurtpolitie’ én mag nu naar het buitenland... om flikken in hun natuurlijke habitat te gaan inspecteren. Jep, must be ‘Andy op patrouille’. Dat is het nagelnieuwe programma van - jawel - Andy Peelman. Vorige week liet Andy in Chesapeake, Virginia nog zien dat hij perfect in staat is om een moordverdachte te arresteren, deze week trekt hij naar Israël om er de ordehandhaving van dichtbij te gaan inspecteren.

‘Gina & Chantal’, 21u40 op VTM

Een villawijk in Noord-Limburg vormde de voorbije weken het decor voor ‘Gina & Chantal’, waarbij Tine Embrechts rijkeluisvrouw Gina speelt en Nathalie Meskens in de huid kruipt van haar cynische poetsvrouw Chantal. Vanavond kennen we de ontknoping van deze Vlaamse versie van ‘Desperate Housewives’. Eerlijk? Wij zijn nu al benieuwd!

‘Een frisse start met vtwonen’, 20u40 op Vitaya

Toegegeven: we zouden heel wat redenen kunnen opsommen waarom ‘Een frisse start met vtwonen’ onmisbaar is, maar als we eerlijk zijn dan is presentator Sieg de Doncker voor ons al ruimschoots voldoende om vanavond naar Vitaya te kijken.

‘The Conjuring’, 20u35 op ZES

Kan al het bovenstaande jou gestolen worden? Dan kan je ook lekker gaan griezelen op Zes. Met Halloween in het vooruitzicht programmeert de zender immers ‘The Conjuring’, een ronduit creepy thriller met een stel paranormale onderzoekers en een spookhuis. Don’t say we didn’t warn you!