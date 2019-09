TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 29 september IDR

29 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Donderen in Keulen’, 20u00 op Eén

Jeeeuj, quiztijd op zondagavond! Met Sven De Leijer als quizmaster, een arsenaal BV’s (Barbara Sarafian! Leen Dendievel! Jonas Geirnaert! Elodie Ouédraogo!) én onbekende mensen. Voila, nu bent u ook weer mee.

‘Grenslanders’, 21u00 op Eén

Na ‘Donderen in Keulen’ te lui om te zappen? Geen nood, want Een gaat verder met de vierde aflevering van ‘Grenslanders’. Daarin ruziën Tara (Jasmine Sendar) en Bert (Koen De Bouw) over de toekomst van Afi, het meisje dat kon ontsnappen uit de klauwen van de mensensmokkelaars...

‘Sporza: WK Atletiek’, 19u30 op Canvas

Eerlijk? Wij kennen quasi niets van sport en kunnen het enkel appreciëren als we zelf niet uit onze luie zetel moeten komen. Gelukkig heeft Canvas naar dat laatste wel oren, want zij zenden vanavond het WK Atletiek uit. Merci Canvas, merci!

‘Dancing with the Stars’, 20u00 op VIER

We hebben er even op moeten wachten, maar het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’ is ein-de-lijk terug! Vorige week mochten de dansers al een eerste keertje dansen, waarbij Kelly Pfaff schitterde en Viktor Verhulst als enige een buis kreeg voor z’n dans. Al kan Viktor dat vanavond misschien wel rechtzetten, want het is de eerste liveshow en dan telt ook de stem van de kijker mee. Spannend!