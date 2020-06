TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 3 juni IDR

03 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Het tweede gelaat’, 20u45 op Een



‘Het tweede gelaat’ is de derde thriller van Jef Geeraerts uit de Vincke & Verstuyft-reeks die verfilmd werd, na ‘De zaak Alzheimer’ en ‘Dossier K.’. Daarin komt de vriendschap tussen politiemannen Vincke (Koen De Bouw) en Verstuyft (Werner De Smedt) stevig onder druk te staan. Voor de gelegenheid werd ook deze film in drie delen geknipt, waardoor er ook enkele extra scènes werden toegevoegd. Vanavond krijgt u het eerste deel te zien.

‘Ontoerekingsvatbaar’, 21u20 op Canvas

Tien geïnterneerde personen die samen met een artiest de uitdaging aangaan om een kunstwerk te maken. Het klinkt niet meteen als een boeiend programma, maar geloof ons: ‘Ontoerekingsvatbaar’ was de voorbije weken echt een te ontdekken pareltje. Vanavond is het helaas alweer de laatste aflevering, maar wij zouden de makers alvast willen aansporen om aan dat tweede seizoen te beginnen!

‘The best of Holland’s Got Talent’, 20u35 op VTM

De meest kundige mensen, maar dan in Nederlandse variant van deze talentenjacht. Voila, tot zover onze korte samenvatting van de slotaflevering van ‘The Best of Holland’s Got Talent’.

‘Bake Off @ Home’, 21u35 op Vier

Het succesvolle VIER-programma Bake Off Vlaanderen werd de afgelopen maanden realiteit: tijdens de lockdown (her)ontdekte Vlaanderen het thuisbakken. Om dat pas verworven baktalent te omarmen, brengt VIER vanaf nu iedere woensdag ‘Bake Off @ Home’ in stelling, een gloednieuw programma waar de opmerkelijkste kandidaten uit de voorbije seizoenen van ‘Bake Off Vlaanderen’ bekend én onbekend bakkend Vlaanderen aanmoedigen om aan de slag te gaan in hun eigen keuken. Bij de bekende gezichten wagen Xavier Taveirne, Annelien Coorevits, Bart Kaëll en Marleen Merckx hun kans. Als dat maar goed komt!

‘Cardinal: Until the night’, 22u00 op BBC 2

We hebben er even op moeten wachten, maar vanavond gaat BBC2 ein-de-lijk van start met het vierde seizoen van de Canadese thrillerreeks ‘Cardinal’. Daarin wordt Cardinal opgeroepen om de verdwijning van de man van een lokale politica te onderzoeken. Wij denken dat de man gewoon op een lockdownbarbecue zit, maar bon.