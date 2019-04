TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 12 april IDR

12 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Huge in France’, vanaf vandaag op Netflix

Toegegeven: als de naam Gad Elmaleh al een belletje doet rinkelen, dan is het waarschijnlijk omdat de man lange tijd een relatie had met prinses Charlotte van Monaco. Maar in Frankrijk is deze komiek en acteur een echte superster. Gad wordt niet alleen de ‘Seinfeld van Frankrijk’ genoemd, hij werd door de minister van Cultuur zelfs tot ridder in kunsten en letteren geslagen. Om maar te zeggen: Gad is bekender en geliefder dan je zou denken. Althans in Frankrijk. Dat is ook precies het concept waarmee ‘Huge in France’, zijn eerste serie voor Netflix, mee koketteert. In de reeks verkast Gad naar L.A., waar hij de banden met zijn zestienjarige zoon - die comedy haat - weer wil aanhalen. Maar in de Verenigde Staten is hij, in tegenstelling tot in Frankrijk, een nobele onbekende. Dat dit voor problemen zorgt, had u ongetwijfeld zelf al geraden...

‘Unforgotten’, 20u40 op Een

Wie onze televisietips op tijd en stond doorneemt, weet dat wij een goede misdaadserie erg kunnen appreciëren. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat we vandaag met heel ons hartje het derde seizoen van het Britse ‘Unforgotten’ willen aanprijzen. Daarin draait het nog steeds rond Cassie (Nicola Walker) en Sunny (Sanjeev Bhaskar), twee Londense speurders. In deze eerste aflevering van het nagelnieuwe seizoen moet het duo de identiteit achterhalen van een hoopje menselijke resten. Gruwelijk? Zeker. Entertainend? Dat ook, ja. En vanaf 20u40 op Een!

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Ondertussen hebben de vier coaches hun zangstemmen bij elkaar gesprokkeld en is ‘The Voice Van Vlaanderen’ aan de volgende fase bezig: de knock-outs. Daarin betreden de kandidaten in groepjes van drie het podium, waarna ze elk apart een zelfgekozen nummer zingen. Vanavond is het hun laatste kans om de coaches te overtuigen, want vanaf volgende week schakelt het programma nog een versnelling hoger en komen de battles eraan...

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf

Ja, we weten het: veel spannends is er dit seizoen nog niet gebeurd in ‘Temptation Island’. Maar wij gaan uit van het ‘rehab is for quitters’-principe: blijven kijken, want je weet maar nooit dat een (of meerdere) koppelhelften toch de mist ingaan. En als de Nederlandse barman Jamie de dames - net zoals z’n collega-verleiders in bovenstaand filmpje - zat gaat voeren, dan moet dat wel lukken, toch?

‘The Graham Norton Show’, 22u55 op CAZ

We hoeven hem in feite niet meer voor te stellen, die Graham Norton. Wij gaan er gemakshalve van uit dat iedereen wel weet dat deze Brit een van de populairste en meest grappige celebrity talkshows in goede banen leidt. Vanavond kan je op CAZ kijken naar de eerste aflevering van het gloednieuwe 25ste (!!!) seizoen. Doen, denken wij dan!