TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 28 december IDR

28 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘ E.T. the Extra-Terrestrial ’, 21u30 op Een

Ja, we weten het: deze film duikt standaard wel eens op in de eindejaarsperiode. En meestal vinden we dat ook een reden om daar dan in een grote bocht rond te fietsen, maar in het geval van de meeslepende avonturenfilm ‘E.T. the Extra-Terrestrial’ gaan we dat niet doen. Alleen al voor het onsterfelijke zinnetje ‘E.T. phone home’ wil je (nog eens) kijken, toch?

‘A Confession’, 20u35 op Canvas

Wie onze kijktips een beetje volgt, die weet dat wij een zwakke plek hebben voor Britse misdaadseries. En dus mag het geen verrassing zijn dat ‘A Confession’ ook in ons lijstje aanraders verzeild is geraakt. Vanavond zendt Canvas de eerste twee afleveringen van deze zesdelige reeks uit, waarin alles draait om een mysterieuze verdwijning. Extra pluspuntje: Martin Freeman speelt DS Stephen Fulcher, die het onderzoek voert.

‘ Love Actually ’, 20u25 op VIER

Dé ultieme eindejaarsfilm volgens ons, compleet met ronkende namen à la Hugh Grant, Keira Knightley, Emma Thompson,... Het verhaal, vraagt u? In de aanloop naar Kerst worden acht Londenaars gevolgd, die elk op hun eigen manier met liefdesperikelen te kampen hebben. Geloof ons: de intriges op ‘Temptation Island’ zijn er niets tegen!

‘A Very English Scandal’, 22u40 op NPO 2

Wel zin in Hugh Grant, maar krijg je een vreemd soort uitslag van ‘Love Actually’? Dan kan je gelukkig ook naar de eerste aflevering van de waargebeurde driedelige reeks ‘A Very English Scandal’ kijken op NPO 2. Daarin kruipt Grant in de huid van Jeremy Thorpe, de leider van de liberale partij in de sixties. Thorpe valt op mannen, maar wil dat te allen prijze geheim houden...

‘Mystify: Michael Hutchence’, 22u20 op BBC 2

Naast Britse misdaadreeksen hebben wij ook een zwak voor muziekdocumentaires. En zeker als ze gaan over fascinerende figuren zoals Michae Hutchence, de overleden zanger van de Australische band INXS. ‘Mystify: Michael Hutchence’ ticks all of those boxes, dus wij weten ook weer wat we kunnen kijken!