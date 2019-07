TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 19 juli IDR

19 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘La casa de papel S3', vanaf vandaag op Netflix

Een Spaanse reeks met een volledig onbekende cast , en toch groeide deze serie over een bende bankrovers uit tot een globaal fenomeen. Volgens Forbes is ‘La Casa de Papel’ zelfs de meest populaire niet-Engelstalige reeks ooit op Netflix. Dit derde seizoen draait nog steeds rond ‘El Profesor’ en zijn handlangers. Nadat het clubje verdwenen is met een miljard euro van de FNMT, krijgt de stelende geleerde een telefoontje: een van de leden van de groep is gevangen genomen. De enige manier om hem te redden en de geheime verblijfplaats van de anderen te beschermen, is om ze allemaal weer bij elkaar te brengen om een nieuwe overval uit te voeren. Muy bien!

‘ Le Gendarme à New York’ , 23u30 op Eén

Stokoud, maar zeker niet versleten. In rusthuizen ongetwijfeld ook een devies voor kranige oudjes, maar wij hebben het hier toch over ‘Le gendarme à New York’, een Frans-italiaanse komedie uit 1965 met Louis de Funès in de hoofdrol. Hij vertolkt rijkswachter - ja ja, toen bestond dat nog - Ludovic Cruchot, die voor hun jaarlijkse internationale congres naar New York wordt gestuurd. En dat verloopt uiteraard niet zonder slag of stoot.

‘Coyote Ugly’, 21u35 op VTM

Dé film waarmee ‘Can’t fight the moonlight’ van zangeres LeAnn Rimes een oorwurm werd. Wedden dat u nu (al dan niet luidop) de tekst aan het meekwelen bent?

‘Sex and the city 2', 20u35 op Vijf

Jup, wij zijn nog steeds grote fans van ‘Sex and the vcity’, waarin we de avonturen van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en haar vriendinnen kunnen volgen. En ja, ook al is de reeks beter dan de films, dat wil niet zeggen dat we niet van deze prent gaan genieten vanavond. De vier protagonisten - Carrie, Charlotte (Kristen Davis), Miranda (Cynthia Nixon) en Samantha (Kim Cattrall) - trekken immers naar Abu Dhabi. Zo hebben we tijdens onze staycation toch een beetje het gevoel dat we op verlof zijn...

‘Don Jon’, 22u35 op NPO 3

Ook zo’n fan van Joseph Gordon-Levitt? Dan zit je goed bij de Nederlandse zender NPO 3. Zij zenden dan ‘Don Jon’ uit, het regiedebuut van Gordon-Levitt. Joseph regisseerde de film niet alleen, hij nam als Jon Martello ook de hoofdrol op zich. Hij is een echte macho die ieder weekend met een andere meid de lakens deelt. Tegelijk is Jon ook zwaar verslaafd aan porno. Wanneer hij op een dag dan ook nog eens Barbara (Scarlett Johansson) ontmoet, krijgt hij het helemaal moeilijk...