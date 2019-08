TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 17 augustus IDR

17 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘De buurtpolitie: de tunnel’, 20u25 op VTM

Sommige mensen zullen het niet eens zijn met onze keuze voor deze film, maar wij vinden wél dat ‘De Buurtpolitie: De Tunnel’ hier perfect thuishoort. Om niet te zeggen dat we dit in feite een onvervalste cultklassieker vinden!

‘Harry Potter and the goblet of fire’, 20u05

Ook deze zaterdag zet VIER volop in op tovenaarsleerling Harry Potter. En dus kunnen we de vierde film uit de franchise vanaf 20u05 op de zender bekijken. En ‘t is met een spannende wedstrijd deze keer. Dolletjes!

‘Lowlands 2019', 22u30 op NPO 3

Voor de mensen die te lui zijn om naar Pukkelpop af te zakken maar wel willen genieten van een gelijkaardig muziekaanbod, is er nog het eerste deel van de live-registratie van Lowlands. Onder andere Jorja Smith en Anne-Marie spelen voor u ten dans vanaf 22u30. De koude pintjes moet je wel zelf gaan halen. We kunnen ook niet alles regelen hé...