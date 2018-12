TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

29 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Moulin Rouge’, 21u25 op Een

Na ‘40-’45 nog steeds niet afgekickt van musicals? Met ‘Moulin Rouge’ kan je het zangfestijn gewoon thuis verderzetten. De film volgt de Londense schrijver Christian (Ewan McGregor), die naar Parijs trekt. Hij wordt er gevraagd om een theaterstuk te schrijven voor de immens populaire nachtclub Moulin Rouge. Hierdoor leert hij Satine (Nicole Kidman) kennen, de populairste artieste van de club. Gezang en drama verzekerd dus!

‘About Time’, 22u45 op VTM

Meer zin in een romantische komedie? Dan is ‘About Time’ iets voor jou. Daarin volgen we Tim, die na alweer een teleurstellend nieuwjaarsfeestje ontdekt dat hij door de tijd kan reizen en z’n eigen levensloop kan veranderen. Tim besluit om zijn gave te gebruiken om een vriendin te zoeken. Wie zoekt die vindt, want Tim ontmoet Mary wanneer hij naar Londen verhuist. Ze worden verliefd, maar door een fout tijdens het tijdreizen kan hij haar nooit meer ontmoeten. Of toch wel? Je ontdekt het vanavond vanaf 22u45!

‘Austin Powers in Goldmember’, 22u50 op Vier

Ja, deze film wordt om de zoveel tijd wel ergens uitgezonden, maar wij blijven fan van de knotsgekke avonturen van geheim agent Austin Powers. Dat we in ‘Goldmember’ ook nog eens mogen genieten van het acteerwerk van Beyoncé én schaamteloos mogen lachen met onze noorderburen, maakt de keuze voor Vier een uitgemaakte zaak, denken wij dan.

‘Springvloed’, 20u30 op NPO 3

Geen zin in een film, maar wel in een Zweedse detectivereeks? Look no further, want NPO 3 heeft met ‘Springvloed’ de perfecte reeks in de aanbieding. En laat ze daar nu toevallig vanavond de eerste twee afleveringen van uitzenden! Het verhaal? Een douanebeambte wordt thuis dood teruggevonden door zijn 17-jarige dochter en een blinde vrouw wordt brutaal vermoord in Marseille. Spanning verzekerd!