TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 11 april IDR

11 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Black Summer’, vanaf vandaag op Netflix

Zot van zombies? Dan is ‘Black Summer’ echt iets voor jou. Door een zombie-apocalyps moeten enkele volslagen vreemden samenwerken om te overleven en terug te keren naar hun dierbaren. Weetje: de Amerikaanse actrice en model Jaime King (39) heeft de hoofdrol in dit horror-actiedrama, dat de prequel is van de (ondertussen geschrapte) zombiereeks ‘Z Nation’.

‘Van algemeen nut’, 20u35 op Een

Ook deze week duikt Steven Van Herreweghe weer in de geschiedenis van de openbare omroep en de mensen die hier een bijzondere bijdrage aan hebben geleverd. Wat dat dan juist allemaal moet voorstellen? Dat ontdek je vanaf 20u40 op Eén!

‘Don’t worry, be happy’, 20u35 op Vier

Het is moeilijk te geloven, maar ‘Don’t worry, be happy’ - over mensen die gelukkig zijn met heel weinig - is wel degelijk de nieuwste reportagereeks van Peter Boeckx. Jawel, de man die ons eerder al ‘The sky is the limit’ gaf, waarbij we onbeschaamd een inkijkje kregen in het leven van de allerrijksten onder ons. Van contrasten gesproken!

‘Floortje naar het einde van de wereld’, 21u25 op NPO 1

Geen zin in zombies, Steven Van Herreweghe of weinig vermogende Vlamingen? Niet getreurd, want dan kan je nog steeds naar ‘Floortje naar het einde van de wereld’ kijken. In alweer de laatste aflevering van dit zesde seizoen trekt Floortje naar de jungle van Cambodja, waar ze Ben en Sharyn bezoekt. Dit Amerikaans-Australische koppel strijdt, samen met hun dochters, tegen de houtindustrie en de stroperij.

‘De vrouwelijke fotografen van Iran’, 23u05 op NPO 2

Zegt al het voorgaande je nog steeds niets en wil je graag tonen dat je op tijd en stond afstemt op een streepje cultuur? Dan is ‘De vrouwelijke fotografen van Iran’ hoogstwaarschijnlijk iets voor jou. Daarin volgen reportagemaaksters Nathalie Masduraud en Valérie Urréa enkele jonge, vrouwelijke fotografen in Iran. Zij willen stuk voor stuk de wereld een nieuwe kijk op hun thuisland geven.