TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 20 maart IDR

20 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Factcheckers’, 20u40 op Een

Het team van ‘Voor hetzelfde geld’ bundelt opnieuw de krachten, maar dit keer is hun voornaamste betrachting om ‘fake news’ te ontmaskeren. Of Donald Trump ook fan is weten we niet, maar wij zijn alvast benieuwd naar de zaken die dit trio de komende weken nog zal onderzoeken. Voor de tweede aflevering zoeken Britt, Thomas en Jan onder andere uit of je gesloten mosselen nu wel of niet mag opeten. Zei er daar iemand #metoo?

‘Therapie’, 21u20 op Canvas

In Vlaanderen heeft één op vier mensen vroeg of laat psychologische hulp nodig. In ‘Therapie’ kijken we via onbemande camera’s mee met de sessies die zeven therapeuten - waaronder Bie Peuskens uit bovenstaande foto - uitvoerden bij hun cliënten.

‘Studio Tarara: De sketchshow’, 20u35 op VTM

Ook zo benieuwd naar het verzamelde werk van ‘Studio Tarara’? Goed nieuws, want de gags van het - voor alle duidelijkheid fictieve - sketchprogramma werden gebundeld in twee afleveringen. Daarin zullen personages Ricky Bolsens (Koen De Grave), Sandra Verbeeck (Ruth Beeckmans) en Jean Van Hoof (Peter Van den Begin) zich van hun meest humoristische ninetieskant laten zien.

‘Huizenjagers’, 19u40 op Vier

Heb jij meer interesse in de aankoop van vastgoed in de Noorderkempen? Dan kan ‘Huizenjagers’ ongetwijfeld voor inspiratie zorgen. Huizenjagers Eline en Jonas zoeken immers een stulpje tussen Boechout en Brecht. Fun fact: een van de makelaars die hen bij deze zoektocht helpt is niemand minder dan Celien, de dochter van Margriet Hermans. Of haar woonst ook degene is waarop het zoekende koppel wil bieden, ontdek je vanaf 19u40 op Vier!

‘Gent West’, 21u35 op Vier

Vorige week liet gevangene Sacha (Julia Ghysels) een zwangerschapstest binnensmokkelen in de gevangenis, waaruit ook bleek dat ze een kindje verwacht. Helaas lijkt Julia ook al aan zwangerschapsdementie te lijden, want deze week ontdekt cipier Vera (Inge Paulussen) die bewuste test. De hele gevangenis moet daarom verplicht een urinetest ondergaan...