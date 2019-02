TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

10 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Reizen Waes Europa’, 20u op Een

Jezelf altijd al een willen vergapen aan het blote lijf van Tom Waes? We’re not judging, maar dan moet je vanavond wél afstemmen op ‘Reizen Waes Europa’, want daarin kan je Tom in al z’n glorie bewonderen. En dat allemaal omdat Waes in deze aflevering naar Azerbeidzjan trekt...

‘Over water’, 20u50 op Een

Luie mensen worden zondag op hun wenken bediend, want na ‘Reizen Waes Europa’ gaat Een verder met ‘Over Water’, dat nu stilaan z’n ontknoping gaat kennen. Wij zijn benieuwd of John erin slaagt om een echte misdadiger te worden... en te blijven!

‘Ghostbusters’, 20u40 op CAZ

Meer zin in eightiesvertier? Dan heeft CAZ met de originele ‘Ghostbusters’ een perfecte film voor jou geprogrammeerd. Daarin volgen we drie wetenschappers die zich hebben gespecialiseerd in paranormale verschijnselen. Klinkt eng, maar ‘t is vooral grappig. De handen van uw lief tot moes knijpen zit er dus - helaas - niet in!

‘De luizenmoeder’, 20u25 op NPO 3

Bij ons is het eerste seizoen van ‘De Luizenmoeder’ nog steeds bezig, maar in Nederland gaat vanavond het tweede seizoen van de originele reeks van start. Of dat even grappig, minder grappig, of nog grappiger is dan onze Vlaamse remake, kan je vanaf 20u25 ontdekken door op NPO 3 af te stemmen.