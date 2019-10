TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 28 oktober IDR

28 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Belpop’, 21u20 op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop’, waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Nadat het eerder de beurt was aan Joost Zweegers, de AB en de Nederlandstalige rockgroep De Mens, is het nu de beurt aan Guido Belcanto om gevierd te worden.

‘Winteruur’, 23u15 op Canvas

Heb jij na Guido Belcanto nog geen zin om je avondje op Canvas af te ronden? Dan heb je geluk, want vanavond gaat ook het nieuwe seizoen van ‘winteruur’ van start. Dat is nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Vanavond komt Lize Feryn langs. Benieuwd wat zij ten berde gaat brengen? Wij alvast wel!

‘Wat een dag’, 22u55 op VTM

Normaal was het de bedoeling dat ‘Wat een dag’, de talkshow van Davy Parmentier op VTM, pas vandaag zou starten. Maar omdat de actualiteit nu eenmaal niet stilstaat, begon de show er vorige week al aan. Benieuwd welke gasten vandaag op de aandacht van Davy mogen rekenen!

‘Ooit vrij’, 20u35 op Vier

Toegegeven: wij hebben de laatste dagen al een behoorlijk grote zaag gespannen omdat ‘De rechtbank’ weer even in het vriesvak werd gestopt door Vier. Ons gezeur heeft blijkbaar indruk gemaakt, want vanavond brengt de zender de eerste aflevering van ‘Ooit vrij’, waarin er wordt ingezoomd op de (grote en kleine) criminelen. De andere kant van het spectrum dus, maar volgens ons net zo interessant...

‘Mr. Robot’, 23u15 op Q2

Hoera voor Q2, want zij zenden vanavond de eerste aflevering uit van het tweede seizoen van ‘Mr Robot’, een misdaadserie rond een collectief van hackers dat wordt geleid door - jawel - Mr Robot. Een rol die wordt gespeeld door Rami Malek, maar waarvoor hij - in tegenstelling tot ‘Queen’-film ‘Bohemian Rhapsody’ - geen valse tanden moet insteken. Win win!