06 september 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Travels with my father’, vanaf vandaag op Netflix

Ja, er zijn een berg reisprogramma’s waar je tegenwoordig naar kan kijken. Maar een van de leukste formats van de afgelopen jaren vinden wij toch nog steeds ‘Travels with my father’, waarin de Britse komiek Jack Whitehall met z’n - u raadt het nooit, maar kom - vader Michael op reis gaat. In het eerste seizoen trokken de twee naar Azië, waarbij vooral het gemopper van Michael over backpackers ons deed gniffelen. In het tweede seizoen gingen vader en zoon naar Oost-Europa, waar Jack dan weer opviel omdat hij ‘epic sax guy’ (tip: als u niet weet wie dit is, dan kan internet raad brengen) in levende lijve kon ontmoeten. Voor deze derde reeks trekken de twee naar Amerika. Wij zijn nu al benieuwd!

‘Victoria’, 22u10 op Eén

Geen zin in een reisreeks met een mopperende oude man? Dan kan je gelukkig ook nog afstemmen op Eén. Een dikke week nadat de Nederlandse zender NPO 2 van start ging met het derde seizoen van de Britse historische dramaserie ‘Victoria’, is het nu de beurt aan Eén. Het verhaal is weliswaar hetzelfde gebleven, maar voor de volledigheid geven we nog even mee waar het precies om gaat. We krijgen te zien hoe een hoogzwangere Victoria (Jenna Coleman) niet alleen het hoofd moet bieden aan de revolutie, maar op de koop toe krijgt ze ook nog eens bezoek van haar halfzus en de afgezette Franse koning.

‘Sporza: Memorial Van Damme’, 20u05 op Canvas

Iets met sport, deel één.

‘Kwalificatie Euro 2020: San Marino - België’, 20u25 op VTM

Iets met sport, deel twee.