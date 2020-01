TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 10 januari IDR

10 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘ AJ and the Queen ’, vanaf vandaag op Netflix

Heb jij ondertussen al alle seizoenen van ‘RuPaul’s Drag Race’ gezien op Netflix en mis je de bekendste dragqueen ter wereld op je scherm? Niet getreurd, want vanaf vandaag brengt de streaminggigant ‘AJ and the Queen’ in stelling. Daarin speelt RuPaul de rol van Ruby Red, een dragqueen zonder geluk. Samen met haar onwaarschijnlijke reispartner AJ, een tienjarige weesjongen, trekt Ruby Red het land door. Extra leuk: wie goed kijkt, ziet ook heel wat dragqueens aan het werk die eerder al hun opwachting maakten in ‘RuPaul’s Drag Race’. Extravaganza!

‘ Manchester by the Sea ’, 21u20 op Canvas

Mag het allemaal wel wat ingetogener? Dan is ‘Manchester by the Sea’ jouw ideale vrijdagavondfilm. Daarin draait alles om Lee Chandler (Casey Affleck), een in zichzelf gekeerde man die na het overlijden van z’n broer Joe terugkeert naar zijn geboorteplek. Daar verneemt hij dat Joe hem - verrassend genoeg - heeft aangewezen als de voogd voor zijn zoon Joe. Voor Lee blijkt die beslissing enorm confronterend, maar voor Casey Affleck was het een zegen. Hij kreeg voor z’n prestatie in deze film immers de Oscar voor ‘Beste Acteur’.

‘Snowpiercer’, 22u55 op VTM

Bij VTM hadden ze dan weer meer zin om een film te programmeren over een nieuwe wereldorde waarin Anuna De Wever en Greta Thunberg als milieu-heldinnen zich wel kunnen vinden. De prent in kwestie? ‘Snowpiercer’, waarin we worden meegenomen naar 2031. Door een mislukt klimaatexperiment is onze planeet dan in een nieuwe ijstijd terechtgekomen. De laatste overlevenden bevinden zich op een trein waarbij de elite over de lagere klasse heerst. Nu ja, gelukkig was het geen cargoschip zeker?

‘The Chronicles of Narnia: Prince Caspian’, 20u35 op VIER

Ja, wij waren in onze kindertijd grote fan van de ‘Kronieken van Narnia’, de kinderboekenreeks van schrijver C.S. Lewis. And maybe, just maybe, zijn we ondertussen te oud geworden om dat nog goed te vinden, maar wij hebben erg genoten van de verfilming van ‘Prince Caspian’. Daarin draait het om de zoektocht naar de mythische leeuw Aslan, die prins Caspian op de troon van Narnia moet helpen.