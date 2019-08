TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 20 augustus IDR

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Telefacts Zomer’, 22u45 op VTM

Een nieuwe week, een nieuwe spraakmakende reportage in ‘Telefacts zomer’ die wordt aangekondigd door Julie Colpaert. Dit keer krijgen we een Nieuw-Zeelandse docu te zien over de 17-jarige Abigail Manery, een meisje met een beperking die deelneemt aan de ‘Miss Amazing’-verkiezing. Een missverkiezing waarbij het uiterlijk van de kandidates van ondergeschikt belang is aan hun vaardigheden, ter info. Hoe het Abigail vergaat, ontdek je vanaf 22u45 op VTM!

‘Step up 3', 20u35 op Q2

Toegegeven: in het diepst van onze gedachten zijn wij behept met ongelofelijk veel danstalent. Helaas blijk de leuze dat white (wo)man can’t dance iets accurater te zijn. En dus stellen wij ons tevreden met het bekijken van dansfilms à la ‘Step up 3’. Drama, drama, drama!

‘Make Holland Great Again’, 20u20 op NPO 3

Frances Lefebure voerde eerder al in ons landje een kruistocht om de wereld wat mooier te maken, en vanavond start acteur/reporter/presentator Sahil Amar Aïssa met zijn poging om dat in Nederland te realiseren. Woehoe!