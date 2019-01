TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

03 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Koko Flanel’, 22u op Een

Ja, we hebben ‘Koko Flanel’ al meermaals gezien, maar dat belet ons zeker niet om te blijven gniffelen met de avonturen van vogelnestenverkoper Placide Smellekens (Urbanus). Wanneer hij tijdens een fotoshoot voor een modeaffiche per ongeluk in beeld komt, neemt zijn leven een heel andere wending dan Placide ooit had kunnen denken...

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM

Altijd al eens willen weten hoe Koen Wauters en zijn gezin eruit zouden zien als ze teruggeflitst werden naar 1979? Goed nieuws, want vanavond kom je erachter. VTM start immers met een nieuw seizoen van deze nostalgische show en Koen en z’n familie mogen dat aftrappen.

‘Enchanted’, 20u35 op Vier

Zin in een romantische komedie? Dan ben je vanaf 20u35 bij Vier aan het juiste adres. Zij zenden immers ‘Enchanted’ uit, waarbij Amy Adams in de huid van het hoofdpersonage Giselle kruipt. Zij wordt door de boosaardige koningin verbannen uit haar magische wereld en komt in New York terecht. Terwijl Giselle haar problemen probeert op te lossen, ontmoet ze de knappe advocaat Robert (Patrick Dempsey). Hoe dat afloopt zie je straks!

‘I,Robot’, 20u35 op Q2

Ook zo dol op de verhalenbundel ‘I,Robot’ van de Russisch-Amerikaanse schrijver Isaac Asimov? Zap dan om 20u35 naar Q2, want zij zenden vanavond de gelijknamige film uit. Daarin kruipt Will Smith in de huid van agent Del Spooner. Hij leeft in 2035, wanneer er ook slimme robots op aarde rondlopen. Del onderzoekt de dood van Alfred, de uitvinder van de robots. Hoewel diens dood zelfmoord lijkt, heet Del zo z’n twijfels. Volgens hem heeft een van de robots de moord gepleegd...

‘Island of dreams’, 23u op BBC 2

Ben jij het ook beu dat er zoveel realityshows zich afspelen op paradijselijke eilanden met witte stranden? Dan is ‘Island of Dreams’ misschien wel iets voor jou. Daarin volgen we het (fictieve) wel en wee van Richard Branson (gespeeld door Harry Enfield), die verschillende celebs ontvangt op zijn hoogstpersoonlijke Necker Island. Daar wil hij hen helpen om hun problemen op te lossen...