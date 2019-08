TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 25 augustus IDR

25 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Familie’, 19u55 op VTM

Op het nieuwe seizoen van ‘Familie’ is het helaas nog een dagje wachten, maar bij VTM zijn ze zo vriendelijk om vandaag de laatste aflevering van het vorige seizoen te herhalen. Kwestie van ons geheugen op te frissen als het 29ste seizoen wordt afgetrapt. Merci VTM, merci!

‘The insider’, 23u25 op NPO 2

Een straffe film over de strijd van een man (Russell Crowe) tegen de klauwen van de machtige Amerikaanse tabaksindustrie. Een must see, geloof ons!

‘Grenslanders’, 20u15 op NPO 3

In de nieuwe Nederlands- Belgische thrillerreeks ‘Grenslanders’ wordt Afi, een meisje van Afrikaanse origine zwaar getraumatiseerd aangetroffen in de polders van het - jawel- grensland tussen Vlaanderen en Nederland. Tara (Jasmine Sendar), een vrouwelijke rechercheur uit Rotterdam, en Bert (Koen De Bouw), een psychiater uit Antwerpen, proberen te achterhalen wat er met haar is gebeurd. Al snel krijgen ze het gevoel dat het onschuldig ogende Grensland en de mensen die er wonen meer geheimen en tradities verbergen dan de toeristische brochures doen vermoeden. Spannend, spannend, spannend dus. Oh ja, ter info: wil je de reeks liever op Eén bekijken, dan kan dat, maar je zal dan wel moeten wachten tot 8 september.

‘Peaky blinders S5', 22u op BBC 1

Ons favoriete Britse zootje ongeregeld (nee, niet de cast van ‘Geordie Shore’) is vanaf vanavond weer terug in het vijfde seizoen van ‘Peaky blinders’. Daarin speelt de Wall Street-crash van 1929 een belangrijke rol voor de broertjes Shelby...