TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 14 november

14 november 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken.

‘Chuck Berry’, 23u15 op Canvas

Wie deze tips een beetje volgt, weet dat wij een zwak hebben voor muziekdocumentaires. En dus is het bijgevolg ook niet onlogisch dat ‘Chuck Berry’, over - oh jawel - de legendarische rockmuzikant Chuck Berry, ons wel kan bekoren. Niet onlogisch, want de man is het brein achter onvervalste klassiekers à la ‘Maybellene’, ‘Roll over Beethoven’ en ‘Johnny B. Goode’. Wij gaan dan nu even de signature pose van Chuck oefenen zodat we klaar zijn om tegen straks onze living op stelten te zetten!

‘Wat een dag’, 23u00 op VTM

Uit de meeste van je kleren gaan voor de actualiteit? Wij zouden er eerlijk gezegd niet aan denken, maar Bab Buelens had daar voor ‘Wat een dag’ onlangs heel wat minder problemen mee. Of presentator Davy Parmentier vanavond weer iemand in zijn of haar blootje zet, ontdekt u zelf vanaf 23u00!

‘De slimste mens ter wereld’, 21u30 op Vier

Of cartooniste Chrostin en tv-gezicht Thomas Huyghe een ongenaakbaar duo zijn in deze quiz? Het lijkt er in ieder geval wel op. Benieuwd of we verder mogen supporteren voor deze twee of dat we ons geld moeten inzetten op wielrenner Oliver Naesen, die vanavond in het spel komt.

‘Dienders’, 21u45 op NPO 3

Het ontstaan van ‘De Buurtpolitie’, maar dan in het echt. En in Nederland. Voila, tot zover onze korte samenvatting van ‘Dienders’, waarin een klas aan de politieacademie van Rotterdam wordt gevolgd.