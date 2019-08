TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 23 augustus IDR

23 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Johnny English Reborn’, 21u35 op VTM

Toegegeven: James Bond is hij niet, maar wij genieten minstens zo hard van de avonturen van de klungelige spion Johnny English. In het tweede deel van de franchise is te zien hoe English (Rowan Atkinson) naar een trainingskamp gestuurd wordt in Azië. Wanneer zijn leidinggevenden horen dat er een moordcomplot op til is tegen de Chinese premier, roepen ze hun onorthodoxe agent meteen tot de actie...

‘Something’s Gotta Give’, 20u35 op Vijf

De oude bok en het jonge blaadje... En de mama. Voila, da’s zo ongeveer de korte samenvatting van deze film.

‘Kill Bill: Vol. 1', 20u20 op NPO 3

In dit eerste deel van Quentin Tarantino’s meesterlijke ode aan de betere B-film draait alles om huurmoordenares The Bride (rol van Uma Thurman, nvdr), die op haar eigen bruiloft wordt neergeschoten. Dat gebeurde door haar voormalige handlangers, die handelen in opdracht van haar ex-baas Bill. The Bride overleeft de aanslag, maar door een kogel in haar hoofd ligt ze weliswaar eerst vier jaar in coma. Wanneer ze ontwaakt, is ze vastbesloten om wraak te nemen. Spannend!