TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 15 januari

15 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘ Blinded by the Light ’, vanaf vandaag op Telenet

Bent u het soort mens dat een rockster is in het diepst van zijn of haar gedachten? En als u dan mag kiezen welke muzikant, dat het antwoord dan steevast Bruce ‘The Boss’ Springsteen is? Dan zal u ongetwijfeld graag kijken naar ‘Blinded by the Light’. Daarin volgen we het wel een wee van Javid, een Brits-Pakistaanse moslimtiener in het Engeland van de jaren ‘80. Hij is zot van Springsteen en gebruikt diens muziek als leidraad om z’n leven op het juiste pad te krijgen, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen door z’n familie...

‘DNA Nys’, 21u25 op Een

Voor de derde winter op rij krijg je via ‘DNA Nys’ een blik achter de schermen bij de bekendste veldritfamilie van het land. Voormalig toprenner (en papa) Sven beleeft vanop de eerste rij de prille stappen in de carrière van zoon Thibau.

‘De Luizenmoeder’, 20u35 op VTM

Geen zin in muzikale avonturen of sportieve capriolen? Dan is er gelukkig ook nog altijd ‘De Luizenmoeder’. In de tweede aflevering van het tweede seizoen draait alles om Rita, de dochter van Yoeri (David Cantens) en Kenneth (Abdul Malik Mohammed). Volgens de andere ouders gedraagt ze zich abnormaal voor een meisje, waarbij er geopperd wordt dat Rita in feite transgender is. Ongetwijfeld levert dat net zo gênante situaties op als in de eerste episode...

‘De Gouden Schoen 2019 ', 21u15 op VTM

Voetbalprijzen! Voila, da’s meteen ook weer kort en bondig uitgelegd.

‘De Villamoord’, 22u20 op NPO 2

Kan al het bovenstaande jou toch nog gestolen worden? Niet getreurd, want de Nederlandse zender NPO 2 brengt met ‘De Villamoord’ een uitstekende, driedelige docureeks op de buis. Daarin staat de zogenaamde Arhemse villamoord centraal, waarbij in 1988 een 63-jarige dame werd doodgeschoten in haar woning. Negen mannen worden hier enkele maanden later voor in de kraag gevat, maar al snel ontstaat er twijfel of deze veroordelingen wel terecht zijn...