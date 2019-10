TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 27 oktober IDR

27 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Grenslanders’, 21u00 op Eén

Hoera, want vanavond kunnen we op Eén eindelijk ontdekken hoe de vork in de steel zit bij ‘Grenslanders’. Spannend!

‘Dancing with the Stars’, 20u op VIER

Vorige week moesten Christoff en zijn danspartner Laura afscheid nemen in ‘Dancing with the Stars’. Kelly, Julie, Ianthe, Jani en Viktor zijn nog steeds in de running voor de eindoverwinning, al moeten zij vanavond wel ieder voor de eerste keer twee dansroutines tot een goed einde brengen. Of ze daarmee de jury én de fans kunnen bekoren, ontdek je vanavond op VIER!

‘The Passage’, 22u15 op Q2

Een thrillerserie die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld vol vampieren en ‘Saved by the Bell’-icoon Mark-Paul Gosselaar als overheidsagent? Het klikt zo van de pot gerukt dat wij heel benieuwd zijn, om eerlijk te zijn.

‘Make Belgium Great Again’, om 19u55

Frances is weer op post. Deze keer gaat ze de strijd aan tegen sigarettenpeuken en zet ze politici - letterlijk - voor ‘schokkende’ feiten, want ze krijgen schoktherapie om hen bewust te maken van fietsveiligheid. Zeg nu zelf, alleen daarvoor kijk je toch al?