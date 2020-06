TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 19 juni IDR

19 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The politician S2', vanaf vandaag op Netflix



Zin in een donkere, satirische komedie? Dan heeft Netflix misschien wel de ideale reeks voor jou in de aanbieding. Want jawel, je kan vanaf vandaag eindelijk het tweede seizoen van ‘The Politician’ - een van de reeksen die aan het brein van Ryan Murphy ontsproot - bekijken. Alles draait nog steeds rond Payton Hobart (Ben Platt). Dit keer stelt hij zich kandidaat voor de New Yorkse Senaatsverkiezingen. Of Payton het ook haalt, verklappen we uiteraard niet.

‘JoJo Rabbit’, vanaf vandaag op Proximus & Telenet



Een film over koning Leopold II lijkt nog niet meteen voor morgen, maar je kan ook kijken naar ‘JoJo Rabbit’. Daarin krijgt een tienjarig jongetje dat bij de Hitlerjugend zit wel een heel speciaal imaginair vriendje: Hitler himself. De ene dictator is de andere niet.

‘Lock, stock & two smoking barrels’, 22u50 op Q2



Het Britse antwoord op Tarantino, zo werd regisseur Guy Ritchie indertijd omschreven toen hij ‘Lock, stock & two smoking barrels’ op de wereld losliet. Later veranderde dat weliswaar in ‘de ex van Madonna’, maar wij zijn vooral blij dat we dankzij Ritchie de grote doorbraak konden meemaken van Jason Statham.

‘Reizen Waes Japan’, 20u25 op NPO 3

Voor de grenzen definitief sloten en we allemaal in ons kot moesten blijven, had onze favoriete durfal Tom Waes het ongelofelijke geluk dat hij naar Japan mocht voor ‘Reizen Waes’. Wie iets van deze driedelige reeks gemist heeft, krijgt sinds vorige week een herkansing bij de Nederlandse zender NPO 3. Konichiwa!

‘Jack Whitehall’s Father’s Day’, 21u30 op BBC 1

Een foto die is geplaatst door Jack Whitehall (@jackwhitehall) op 15 jun. 2020 om 19:50 CEST

Eerlijk is eerlijk: wij hebben een zwak voor Michael, de hilarisch norse vader van de Britse komiek Jack Whitehall. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar deze special, waarin het duo Vaderdag viert in tijden van social distancing.