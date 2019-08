TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 11 augustus IDR

11 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D’ - seizoen 6 , vanaf vandaag op Play

Een reeks over een stel superagenten die zich afspeelt in hetzelfde universum als de Marvel-films. Voila, da’s de korte samenvatting van ‘Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.’, die ook voor het zesde en voorlaatste opgaat.

‘Non-Stop’, 20u45 op VTM

Een thriller op een vliegtuig met Liam Neeson in de hoofdrol. Klinkt goed, en is het ook!

‘ Blood Drive ’ - seizoen 1, 23u25 op Q2

Geen zin in een reeks over Marvel-toestanden of vliegtuigdingen? Dan kan je gelukkig ook afstemmen op Q2. Zij gaan immers van start met de reeks ‘Blood Drive’. Daarin worden we niet alleen teruggeflitst naar 1999, we maken ook kennis met Arthur Bailey (Alan Ritchson) en Grace d’Argento (Christina Ochoa). Zij nemen deel aan een uiterst bloederige race, wat meteen ook de verklaring is voor de titel van deze sf-actieserie. Zeg nu nog eens dat wij niets uitleggen!

‘Robin Williams: Behind Closed Doors’, 22u30 op CAZ

Vandaag is het - dag op dag - vijf jaar geleden dat acteur en komiek Robin Williams uit het leven stapte. Een trieste gebeurtenis, die ze bij CAZ herdenken met deze wondermooie docu over de betreurde Amerikaan.