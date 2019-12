TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 19 december IDR

19 december 2019

16u00 1 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Pavarotti, pop tenor’, 23u25 op Canvas

Hou jij wel van een muziekdocumentaire? En is opera echt helemaal jouw ding? Dan moet je vanavond afstemmen op Canvas, want zij zenden een portet uit van Luciano Pavarotti, de tenor die in 2007 stierf en het muziekgenre populair maakte bij het grote publiek. Om de man te schetsen werd er niet alleen een beroep gedaan op talrijke muziekfragmenten en een berg archiefmateriaal, ook heel wat sterren getuigen over hoe ze de zanger hebben ervaren.

‘De Slimste Mens Ter Wereld’, 21u40 op VIER

Volgt Lieven Scheire vanavond in de voetsporen van Peter Van de Veire en mag hij de titel van ‘slimste mens’ mee naar huis nemen? Wij weten het niet, maar de finale van de quiz gaat sowieso spannend worden!

‘Johnny English’, 20u35 op Q2

Toegegeven: James Bond is hij niet, maar wij genieten minstens zo hard van de avonturen van de klungelige spion Johnny English. In het eerste deel van de franchise is te zien hoe English (Rowan Atkinson) de opdracht krijgt om de kroon van de Britse koningin te bewaken, want die zal tentoongesteld worden in de Londense Tower. Maar alle goede wil van Johnny ten spijt, is de diefstal toch een feit...

‘Heston’s perfect christmas dinner’, 20u00 op BBC 2

Winner, winner, Christmas dinner! En geloof ons: dat is zeker het geval als je jezelf voor je feestmaal laat inspireren door Heston Blumenthal. Zo maakt de Britse topchef onder andere ijsroom van rendier.